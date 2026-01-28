［韓流］ドラマ「恋の通訳、できますか？」　ネトフリ非英語部門1位

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「恋の通訳、できますか？」がネットフリックス「TOP10」のテレビ非英語部門で1位を記録したことが28日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「TUDUM」によると、19～25日の同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は900万ビューで、テレビ非英語部門のトップに立った。国別では韓国など計15カ国で1位となったほか、60カ国・地域でトップ10入りした。

16日に今年最初のネットフリックスオリジナル韓国ドラマとして配信が始まった同作は、多言語を操る通訳士のチュ・ホジンが世界的トップスターのチャ・ムヒの通訳を務めることから始まるロマンチックコメディー。

ドラマ「還魂」「ホテルデルーナ～月明かりの恋人～」「最高の愛～恋はドゥグンドゥグン～」などの脚本を手掛けた姉妹脚本家「ホン姉妹」ことホン・ジョンウン氏、ホン・ミラン氏と、ドラマ「最愛の敵～王たる宿命～」を手がけたユ・ヨンウン監督がタッグを組んだ作品で、ホジン役のキム・ソンホとムヒ役のコ・ユンジョンの息の合った演技や映像美が視聴者を引き付けている。その結果、配信初週の2位から2週目に1位に上昇した。

同部門では、恋愛リアリティー番組「脱出おひとり島」シーズン5が2位、キム・ヘユン、パク・ソロモン主演のドラマ「今日から"ニンゲン"に転身しました」が5位、パク・シネ、コ・ギョンピョ主演のドラマ「Missホンは潜入調査中」が6位にそれぞれランクインした。