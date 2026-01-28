北朝鮮の弾道ミサイル発射受け韓米日が電話協議　「断固対応」＝韓国外交部

【ソウル聯合ニュース】韓国の外交部は28日、北朝鮮が27日に弾道ミサイルを発射したことを受け、韓米日3カ国が対応を協議したことを明らかにした。

韓国外交部はこれまで、北朝鮮の弾道ミサイル発射に対応した3カ国協議を開催直後に明らかにしてきたが、今回は1日遅れで公表した。日本の外務省は27日、韓国外交部の白鏞塡（ペク・ヨンジン）朝鮮半島政策局長と米国務省のダン・シントロン次官補代理代行、大塚建吾アジア大洋州局参事官が電話協議を行ったと発表した。

韓国外交部は「韓米日の外交当局は北の弾道ミサイル発射のたびに関連情報や状況を迅速に共有するチャンネルを運営している」とし、今回の発射についても協議を行ったと説明。「北の弾道ミサイル発射は多数の国連安全保障理事会決議に違反するもので、国際社会とともに断固として対応していくという立場に変化はない」と強調した。

北朝鮮の朝鮮中央通信は28日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の立ち会いの下、27日に性能を改良した大型放射砲（多連装ロケット砲）の試験発射を実施したと報じた。韓国軍合同参謀本部が27日に北朝鮮が発射したと明らかにした弾道ミサイルを指すとみられる。