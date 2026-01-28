韓国　きょうのニュース（1月28日）

◇尹前大統領妻に懲役1年8月 旧統一教会からの金品受領

韓国のソウル中央地裁は28日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から高級ブランドバッグなど金品を違法に受け取った罪（あっせん収賄罪）などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告（53）に対し、懲役1年8月（求刑・懲役15年）を言い渡した。夫の尹被告は今月16日に特殊公務執行妨害などの罪で懲役5年の判決を受けており、韓国の大統領経験者と配偶者が同時に実刑判決を受ける初のケースとなった。

◇25年1～11月出生数6％増の23.4万人 年間も2年連続増の見通し

国家データ庁が発表した「人口動向」によると、昨年1～11月の出生数は前年同期比6.2％増の23万3708人となった。増加率は2007年（10.4％）以来、18年ぶりの高水準を記録した。昨年11月単月の出生数は2万710人で、前年同月より627人（3.1％）増加した。11月としては19年（2万3727人）以来の多さで、同庁は新型コロナウイルス感染拡大前の水準に回復しつつあると説明した。出生数の増加は24年7月から17カ月連続。婚姻数の増加に加え、30代女性人口の増加、出産に対する意識の前向きな変化などが複合的に影響している。1～11月の累計出生数は21年（24万3383人）以来、4年ぶりの高水準となった。これにより25年通年の出生数は24年に続き2年連続で増加する見通しだ。

◇サムスン電子・SKハイニックス 目標株価相次ぎ引き上げ

サムスン電子とSKハイニックスの株価が史上最高値を次々に更新し、証券業界は相次いで目標株価を引き上げている。金融情報を提供するエフエヌガイドによると、27日時点で証券各社が提示したサムスン電子の平均目標株価は16万9846ウォン（約1万8200円）で、直前の集計（15万3615ウォン）に比べ10.6％上昇した。同期間のSKハイニックスの平均目標株価も74万8000ウォンから87万6231ウォンへと17.1%上昇した。一部ではサムスン電子の株価が26万ウォン、SKハイニックスは150万ウォンまで上昇するという強気の見通しも出ている。29日に予定されている25年10～12月期の業績発表を控え、28日の韓国株式市場でサムスン電子の株価は取引時間中に16万ウォンを突破して史上最高値を更新。SKハイニックスも初めて85万ウォンを上回った。

◇ソウルに再び寒波注意報 24時間体制で対応

ソウル市は同日午後9時をもって寒波注意報が発令されることを受け、寒波総合支援状況室を稼働し、区や関係機関と協力して市民の保護と施設の安全管理を強化すると発表した。19日から約1週間、同市に発令されていた寒波注意報は26日午前10時に解除されたが、市内の25区のうち21区に再び発令される。