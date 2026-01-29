韓国の自動車登録2651万台　0.8％増＝8台に1台がエコカー

【ソウル聯合ニュース】韓国で昨年、登録された自動車の8台に1台が電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）、燃料電池車（FCV）などのエコカーであることが29日までに分かった。

EVやHV、水素を燃料として走るFCVはいずれも登録台数が増えた一方、ガソリン車やディーゼル車などの内燃機関車は2023年に初めて減少に転じて以来、3年連続で減少が続いている。

国土交通部の資料によると、昨年末時点の自動車累計登録台数（抹消後の再登録車を除く）は、前年同期比21万6954台（0.8％）増の2651万4873台だった。国民1人当たり0.52台を保有している計算になる。

このうち、ガソリン・ディーゼル・液化石油ガス（LPG）などの内燃機関車は2280万5000台（86.1％）だった。内訳はガソリン車が1239万7000台（46.8％）、ディーゼル車が860万4000台（32.5％）、LPG車が184万台（6.9％）だった。

内燃機関車は前年より約52万9000台（2.3％）減少した。ガソリン車が2万3000台、ディーゼル車が49万6000台、LPG車が1万台減るなど、ディーゼル車を中心にすべてのタイプで減少した。

内燃機関車の減少は、統計開始以来初めて減少に転じた2023年から3年連続となった。

エコカーの累計登録台数は349万4000台で全体の13.2％を占め、1年間で2.8ポイント上昇した。車種別ではHVが255万台（9.6％）、EVが89万9000台（3.4％）、FCVが4万5000台（0.2％）だった。

エコカーは前年比で約74万7000台（27.2％）増加した。HVが52万6000台と最も増え、EVが21万5000台、FCVが6000台それぞれ増加した。

製造国別で見ると、韓国車が2285万6000台（86.2％）、輸入車が365万9000台（13.8％）だった。輸入車の割合は2019年の10.2％から、21年に11.8％、23年に13％と着実に高まっている。

昨年の新規登録台数は169万5000台で、前年より約4万9000台増えた。燃料別では、エコカー（HV、EV、FCV）が全体の48.4％を占めた。新規登録におけるエコカーの割合は前年（40.2％）から8.2ポイント上昇しており、今年は過半数に達する見通しだ。