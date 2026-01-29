韓国人が糖分を摂取する食品1位はリンゴ…2位炭酸飲料、3位が牛乳

韓国人が最も多くの糖分を摂取している食品はリンゴだということが分かった。

疾病管理庁が1歳以上の6802人を対象に調査し、15日に公開した最新の国民健康統計によると、2024年基準で韓国国内の糖類摂取における主要給源食品（栄養素を主に供給する食品）1位はリンゴだった。

■コーラ1杯をコーヒーやお茶に変えると…認知症リスクが低下

リンゴを通じた糖分摂取量は一日3.93グラムで、摂取分率（栄養素の一日の摂取量に対する食品別摂取量の割合）は6.9％だった。

2位は炭酸飲料、3位は牛乳だった。糖分摂取量はそれぞれ3.55グラム、3.40グラムで、一日の摂取量に対する分率はそれぞれ6.2％、5.9％だった。

韓国人のエネルギー主要給源食品1位はうるち米だ。うるち米を通じた一日のエネルギー摂取量は428.5キロカロリーで、摂取分率は23.2％だった。以下、豚肉（101.9キロカロリー、5.5％）、パン（68.6キロカロリー、3.7％）の順で後に続いた。

タンパク質の主要給源食品は豚肉が摂取量8.82グラム、摂取分率12.3％で1位を占めた。2位はうるち米（8.02グラム、11.2％）、3位は鶏肉（6.99グラム、9.7％）だった。

脂質の主要給源食品1位も豚肉だ。豚肉を通じた脂質摂取量は一日6.75グラムで、摂取分率は12.9％だった。以下、牛肉（5.20グラム、9.9％）、大豆油（4.00グラム、7.6％）の順だった。

ナトリウムの給源食品は食塩だ。食塩を通じた一日のナトリウム摂取量は490.4ミリグラムで、全体の15.6％を占めた。2位は（白菜）キムチで摂取量357.5ミリグラム（11.4％）、3位はしょう油で摂取量325.8ミリグラム（10.4％）だった。

一方、専門家らは単なる糖分摂取量だけでなく、グリセミック指数（GI値）やグリセミックロード（GL値）まで考慮して食品摂取を調節しなければならないと指摘している。糖分給源食品としてリンゴのような果物よりも、異常な「血糖値スパイク（食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する現象）」を誘発する精製炭水化物や加工食品の摂取によりいっそう注意を払う必要があるとの説明だ。