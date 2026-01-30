［韓流］グラミー賞主要部門候補のロゼ　授賞式でパフォーマンスへ

【ソウル聯合ニュース】米音楽界最高の栄誉とされる「第68回グラミー賞」の3部門にノミネートされた韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが来月1日（現地時間）にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催される授賞式でパフォーマンスを行う。グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーが公式サイトを通じて発表した。

ロゼは世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」で、主要部門の最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞に加え、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3部門にノミネートされた。

授賞式にブルーノ・マーズが出演するかどうかはまだ公開されていない。

今回のグラミー賞では、韓国総合エンターテインメント企業のHYBE（ハイブ）と米ユニバーサルミュージックグループ（UMG）傘下のゲフィン・レコードのオーディション番組から誕生したグローバルガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）も新人賞にノミネートされており、オリビア・デイーンなど新人賞候補たちと共に公演を行う。

また、ポップスターのジャスティン・ビーバー、レディー・ガガ、サブリナ・カーペンターらも、それぞれステージを披露する予定だ。