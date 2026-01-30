韓国　きょうのニュース（1月30日）

◇韓日国防相が横須賀基地で会談 小泉氏「防衛協力の新時代」

日本を訪問している韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官は30日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で小泉進次郎防衛相と会談し、「本日の会談が韓日関係の発展においてさらなる一歩を踏み出す契機となることを願う」とし、「過去を直視し現在を診断しながら、未来へと進める会談になることを望む」と述べた。小泉氏は、横須賀が自身の地元であることを紹介し、同地で防衛相会談を開催するのは初めてとしたうえで、両国の新たな防衛協力の扉が開かれたと強調した。

◇クーパン臨時社長が出頭 個人情報流出への対応巡り聴取

米国に本社を置く韓国ネット通販最大手のクーパンで発生した大規模な同社顧客の個人情報流出を巡り、証拠隠滅や公務執行妨害などの容疑で告発されたクーパンのハロルド・ロジャース臨時社長が30日、警察に出頭した。ソウル警察庁のクーパン捜査総合タスクフォース（TF）は同日午後2時にロジャース氏を呼び出した。同氏に対する事情聴取が行われるのは初めて。午後1時50分すぎにソウル警察庁庁舎に到着した同氏は「クーパンに対する韓国政府の調査に完璧に協力する。今日の警察の調査にも積極的に協力する」と述べた。警察は、クーパンが個人情報を流出させた容疑者の元社員とひそかに中国で接触したり、犯行に使われたノートパソコンを回収してデジタルフォレンジック（電子鑑識）を行ったりした経緯について調べる予定だ。クーパンは先月、元社員が顧客の個人情報にアクセスし、約3000のアカウントの情報を保存したと発表したが、警察は3000万人分以上の個人情報が流出し、クーパンが証拠を隠滅したか流出規模を縮小しようとしたとみている。

◇空軍機が那覇基地に緊急着陸 エンジン不具合で

韓国空軍によると、同軍の輸送機が30日午前、エンジンの不具合により日本・沖縄の那覇基地に緊急着陸した。輸送機はC130Hで、サウジアラビアで開かれる防衛産業関連の展示会に参加するため、この日午前、韓国南部の金海基地を出発したが、出力低下が感知されたため那覇基地に緊急着陸したという。同機は不具合の原因を確認し、部品を取り替えてから同日中にサウジに向かう予定。

◇元最高裁長官に一転有罪判決 徴用訴訟介入など

ソウル高裁は30日、当時の朴槿恵（パク・クネ）政権の意向をくんで徴用被害者らが日本企業に損害賠償を求めた訴訟の判決を遅らせたとして職権乱用などの罪に問われた元大法院長（最高裁長官）の梁承泰（ヤン・スンテ）被告に対し、一審の無罪判決を破棄し、懲役1年、執行猶予1年（求刑懲役7年）を言い渡した。共に起訴されて一審で無罪を言い渡された元大法官（最高裁判事）の朴炳大（パク・ビョンデ）被告にも懲役6カ月、執行猶予1年（求刑・懲役5年）を言い渡した。