韓日国防相　捜索・救難訓練9年ぶり再開で合意＝会談の年例化やAI・宇宙協力も

【ソウル聯合ニュース】韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官と小泉進次郎防衛相は30日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で会談し、韓国海軍と海上自衛隊による人道目的の捜索・救難共同訓練（SAREX）を実施するとの内容を盛り込んだ共同報道文を発表した。

SAREXは朝鮮半島近海で船舶の遭難事故が発生した場合に韓日両国の艦艇が出動し、共に対応する手順を練習する共同訓練だ。1999年から隔年で実施されてきたが、2017年の第10回訓練を最後に約9年間行われていなかった。

18年に韓国南部・済州で開催された国際観艦式で韓国側が海上自衛隊に自衛艦旗の掲揚自粛を求め、日本がこれに反発して参加を取りやめた問題や、同年の自衛隊哨戒機へのレーダー照射問題により両国間の防衛協力が途絶えたためだ。

韓日両国は当初、昨年11月にSAREXを再開する予定だったが、韓国空軍の特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」が独島周辺で飛行訓練を行ったとして日本が給油支援を拒否した影響で立ち消えとなった。

しかし、先月26日の安氏と小泉氏の電話会談を機に給油支援が実現したことで防衛交流再開の機運が高まった。

両氏はこの日の会談で、韓日防衛協力と交流を安定的に推進することが重要との認識で一致し、相互訪問と国防相会談を毎年実施するとともに、国防当局間の意思疎通を強化することで合意した。

また、人工知能（AI）や無人システム、宇宙など先端科学技術分野での協力を模索するための国防当局間の議論を進めることも申し合わせた。