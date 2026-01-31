「ここは韓国だから韓国語で注文して」　ソウル市内のカフェに貼り紙、海外の反応が話題に

ソウル市鍾路区にあるカフェが外国人向けに貼った「ここは韓国なので、韓国語で注文してください」という貼り紙がインターネットのコミュニティーサイトで話題になっている。

ソウルを旅行中だという外国人観光客Aさんは1月25日、米国の有名コミュニティーサイト「Reddit」で「ソウル市鍾路区のカフェで、このメッセージを見た」として、韓国のカフェで見た貼り紙の写真を投稿した。

貼り紙には英語で「ここは韓国です。英語を使う場所ではありません。韓国語が分からないなら翻訳機を使ってください。そして、旅行に来たら礼儀を守ってくださるようお願いします」と書かれている。

Aさんは「カフェの店員がぶっきらぼうにこのメッセージを指差した。メッセージが問題なのではなく、メッセージを伝える態度が問題だ」として「店員たちは観光客に疲れているようだ。またこのカフェに行くかどうかは分からない」とつづった。

しかしAさんの思いとは裏腹に、海外のネットユーザーらは、貼り紙の内容自体にはあまり問題がないという反応を示した。Aさんの投稿には「もし現地の言葉ができないのなら、注文するときに翻訳機を使うのは基本的なマナーだ」「こんな貼り紙を貼るってことは、無礼な振る舞いをする外国人観光客がものすごく多いんだろうね」「あの貼り紙になんの問題があるっていうんだ。実に理想的なメッセージだ」「自国以外の全ての国々で英語が通じると思っちゃダメだよ」などのコメントが相次いだ。

あるフランス人は「ある日、ソウルにいるフランス人観光客たちがカフェの店員に（下品な）英語で話しかけるのを聞いた。店員は英語がよく分かっていなかったが、観光客たちはフランス語で汚い悪口を交えながら「この国の人たちは英語が分からないんだな」と言っていた」として「これは本当に不愉快な振る舞いだ。ここは韓国なのだから、最低限の基本的な韓国語を覚えてくるべき。それができないなら家に帰れ。韓国人たちは、韓国で韓国語を使っていることについて誤り続けている」とつづった。

ただし一部には「貼り紙の英語表現がちょっと荒っぽく、無礼に感じられるかもしれない」「投稿者も、（貼り紙の）内容ではなく店員の態度を指摘したんだよ」とカフェ側の残念な対応を指摘する声もあった。

チョン・アイム記者