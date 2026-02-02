駐車場の入口に車を止め立ち去った運転手…韓国ネット憤慨「常識が通じない人間が多すぎ」

【NEWSIS】駐車場の入口をふさぐ形で車が止められ、運転手がその場を立ち去ったため、数分にわたり車の出入りが全くできない状況となった。これに対してネットでは怒りのコメントが相次いでいる。

オンラインコミュニティー「ボベ・ドリーム」の掲示板に30日「駐車場の入口をふさいで運転手が立ち去ったK3」「10分間車が出入りできず」というタイトルのスレッドが立った。

【写真】駐車場の入り口をふさぐ形で止められている車

スレ主は「駐車場の入口に車が止まっており、他の車が入ることも出ることも全くできなくなった」「車には連絡先もなく、10分ほどこの状態で待つしかなかった」と当時の状況を伝えた。

スレ主は「運転手が車に戻ると『5分しかかからなかった』と平気で話し、『あまりひどいこと言うな』と逆ギレされそうになったので怒りがこみ上げたが、激しい争いになりそうだったので我慢した」とも説明した。

公開された写真には駐車場の入口をふさぐ車の後ろに別の車が何もできず止まっている様子が写っていた。

掲示板には「常識が通じない人間があまりに多い」「明らかに駐車妨害行為で通報すべきだ」「本人はしばらくの間と考えたとしても、被害は多くの人に及んでいる」など怒りのコメントが相次いだ。