長野と北海道のバックカントリーで韓国人遭難相次ぐ…2日間で8人救助

【NEWSIS】日本に行ってバックカントリー（整備されていない雪山）をスノーボードで滑っていた韓国人が相次いで遭難し、救助されていたことが分かった。

長野放送が先月30日に報道したところによると、同29日に長野県高山村の山田牧場近くの山でスノーボードをしていた韓国国籍の男性（38）が自分では動けない状態になったとのことだ。

知人が「男性と連絡が取れなくなった」と駐日韓国大使館に連絡し、29日午後11時ごろ、領事館を通じて現地警察に救助を要請した。

現地警察や消防、遭難防止対策協会などは翌30日朝から捜索に向かい、午前9時ごろに男性を発見、救助した。

男性は疲労していたものの目立った負傷はなく、同行下山したとのことだ。

長野県警によると、今年1月の1カ月間に同県内で発生したバックカントリーでの遭難は9件で、遭難者数は12人だという。このうち2人が死亡し、1人が行方不明となっている。遭難した12人のうち11人が外国籍だとのことだ。

先月30日には札幌市の手稲山でスノーボードをしていた韓国籍の男性7人が遭難し、救助された。

UHB北海道文化放送によると、現地消防当局には同日午後0時40分ごろ、男性らの友人から「道に迷った」などと通報があったという。

現地の消防当局はヘリコプターなどを出動させ、約4時間後に7人全員を救助した。

いずれも負傷はなかったとのことだ。

遭難者たちは全員韓国籍のスノーボーダーで、バックカントリーを滑走していて遭難したものと当局ではみている。

北海道でも外国人によるバックカントリーでの遭難事故が相次いでおり、現地警察は注意を呼びかけているとのことだ。

