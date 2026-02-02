文在寅元大統領夫人の衣装代疑惑を3カ月追加捜査した警察、「不送致処分」維持

【NEWSIS】韓国の文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の配偶者である金正淑（キム・ジョンスク）夫人の「衣装代疑惑」に関連して、韓国警察が再捜査の末に従来の「不送致」の結論を維持したことが判明した。

1月29日に警察が明らかにしたところによると、ソウル警察庁反腐敗捜査隊は最近、金夫人の特定犯罪加重処罰法違反（国庫損失）容疑について、再度「不送致」決定を下した。

【写真】文政権時代に注目集めた金正淑夫人の衣装

先に韓国警察は昨年7月29日、同疑惑に対し「容疑を認める証拠が足りない」と判断して一度、不送致処分を下していた。

当時、警察は広範囲の捜査を行い、金夫人が衣装代の決済に用いた官封券（造幣公社による帯封が付いたままの新札）のルートまで確認したが、犯罪容疑を認めるに足る状況は見つからなかった―と説明していた。

その後、ソウル中央地検が昨年10月に警察へ再捜査を要請し、警察はおよそ3カ月間の追加捜査を行ったが、結論は変わらなかった。

金夫人は、文在寅政権時代に衣装を購入した際、一部の費用を青瓦台（韓国大統領府）の特殊活動費（特活費）で決済したという疑惑により、2022年に市民団体から告発された。

当時、青瓦台は「衣装購入の目的で特活費など国家予算を編成・使用したことはなく、私費で負担した」と釈明していた。

チョ・ソンハ記者