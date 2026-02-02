韓国首相が新年会見　統一地方選控え「国政に全力投球」＝日本などとの交流支援

【ソウル聯合ニュース】韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相は2日、新年の記者会見を開き、「今年は（首相としての）責任と意思疎通を強化し、国政成果を出すことに全力を尽くしたい」との考えを示した。

金氏は李在明（イ・ジェミョン）大統領の側近で、昨年7月に首相に就任した。

金氏は「（官庁の）長官や次官、幹部との意思疎通を大幅に強化する」と表明。広域自治体の統合や地方主導成長、検察改革の完成、政治テロの根絶、「新天地イエス教会」などの宗教団体による政治介入の根絶などに取り組む方針を明らかにした。

また、AI（人工知能）・バイオ・文化コンテンツ・防衛産業・エネルギーの英語の頭文字を取った「ABCDE」と呼ばれる国家未来戦略分野のうち、首相の業務と関連性が高い文化主導の成長分野に集中的に目を配る考えを示した。

外交分野では、「米国、中国、日本などの主要周辺国を中心に大統領の外交成果を支援する活動を強化する」とし、「特に米・中・日などの主要国の若者たちとの交流拡大を積極的に支援する」と述べた。

ソウル市内にある首相公邸を定期的に国民に開放する方針も明らかにした。

6月3日に実施される統一地方選を控え、ソウル市長選への出馬が取り沙汰されていることに関しては、「選挙を控え国政に全力投球したい」と述べ、出馬しない考えを改めて示した。