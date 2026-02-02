［韓流］ロゼ「APT.」　グラミー賞で主要部門などの受賞逃す

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」が、米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の主要部門である「ソング・オブ・ザ・イヤー（最優秀楽曲賞）」などの受賞を逃した。

「第68回グラミー賞」の授賞式が1日（現地時間）、ロサンゼルスで開かれ、「APT.」は「最優秀楽曲賞」「最優秀レコード賞」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」の計3部門にノミネートされていたが、いずれも受賞には至らなかった。

グラミー賞の主要部門において、K―POPアーティストがノミネートされたのは、BTS（防弾少年団）が参加したコールドプレイのアルバムが第65回授賞式の「最優秀アルバム賞」候補に挙がって以来。また、3部門ノミネートは、第65回のBTSの記録と並ぶK―POPアーティスト最多タイ。

ロゼは授賞式のオープニング・パフォーマンスを担当。ブルーノ・マーズと共に「APT.」を披露。観客や授賞式に参加した世界的スターらを熱くさせた。

K-POPアーティストとして、ソロ名義でグラミー賞のステージに立った初の存在となった。

一方、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」は最優秀映像作品楽曲賞を受賞した。

同賞は楽曲の制作者に与えられる賞で、「Golden」の制作を手掛けたEJAE（イジェ）、TEDDY（テディ）、24（ソ・ジョンフン）、IDO（イ・ユハン、クァク・ジュンギュ、ナム・ヒドン）などが受賞の栄誉に輝いた。

グラミー賞ではこれまで、ファン・ビョンジュンと韓国系米国人のヨンインが音楽エンジニアとして受賞したことがあるが、K－POPの作曲家や音楽プロデューサーが受賞したのは今回が初めてとなる。

「Golden」は映画のヒットが追い風となり、K－POPとして初めて米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」と英オフィシャルチャートの「トップ100」で首位を獲得するなど世界的に人気を集めた。