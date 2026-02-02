昨年の訪日外国人、韓国が最多…中国を抑え2年連続トップ

昨年の訪日外国人客のうち、韓国人が最も多かったことが分かった。

日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の一年間に日本を訪れた韓国人観光客数は945万9600人と集計された。これは歴代最大規模で、前年比7.3％増加した。韓国は中国（909万6300人）を抑え、2年連続で訪日外国人数1位を占めた。

国・地域別の訪問者数を見ると、台湾が676万3400人でこれに続き、米国（330万6800人）、香港（251万7300人）、タイ（123万3100人）の順だった。

外国人観光客全体の規模も大幅に増えた。昨年日本を訪れた外国人は4268万3600人で、これまで最高だった2024年（約3687万人）に比べ15.8％増加した。このような増加の背景には、円安が主な要因として挙げられる。2019年の1ドル＝110円水準から、昨年には140円台後半－150円台前半まで円安ドル高が進んだ。

最近も訪日外国人数増加の傾向は続いている。先月日本を訪れた外国人は361万7700人で、前年同月比3.7％増えた。このうち韓国人は97万4200人で最も多く、台湾（58万8400人）、中国（33万400人）が後に続いた。増加率基準では、マレーシアが40.4％で最も高かった。

JNTOは「航空路線の拡大とともに、大学生を中心とした旅行需要が増え、訪日韓国人が月間基準で過去最多を記録した」と説明した。

一方、中国人観光客は日本への渡航自粛勧告などの影響で、前年同月比45.3％減少したことが分かった。中国政府は昨年11월, 日本の首相の台湾有事をめぐる発言の後、自国民に対して日本への渡航自粛を勧告した。