韓国　きょうのニュース（2月2日）

◇ロゼ「APT.」 グラミー賞主要部門ノミネートも受賞逃す

米音楽界最高の栄誉とされる「第68回グラミー賞」の授賞式が1日（現地時間）、ロサンゼルスで開かれ、主要部門の「ソング・オブ・ザ・イヤー（最優秀楽曲賞）」などにノミネートされた韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼは受賞を逃した。ロゼは世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」で「最優秀楽曲賞」「最優秀レコード賞」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」の計3部門にノミネートされていた。ロゼは授賞式のオープニング・パフォーマンスを担当し、ブルーノ・マーズと共に「APT.」を披露した。

◇「ケデハン」劇中歌 グラミー賞の最優秀映像作品楽曲賞受賞

第68回グラミー賞で、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が最優秀映像作品楽曲賞を受賞した。米ロサンゼルスで1日（現地時間）に開かれたプレミアセレモニーで発表された。グラミー賞の最優秀映像作品楽曲賞は楽曲の制作者に与えられる賞で、「Golden」の制作を手掛けたEJAE（イジェ）、TEDDY（テディ）、24（ソ・ジョンフン）、IDO（イ・ユハン、クァク・ジュンギュ、ナム・ヒドン）らが受賞の栄誉に輝いた。K-POPの作曲家や音楽プロデューサーが受賞したのは初めて。

◇大企業に「爆発物設置」と相次ぎ投稿 10代の容疑者3人を特定

IT大手カカオなどの大企業に爆発物を設置したとの脅迫が相次いだ事件で、京畿南部警察庁は10代の容疑者3人を特定し、捜査を進めていると明らかにした。昨年12月、カカオのカスタマーサービスのサイトなどに、カカオやネット大手ネイバー、通信大手KT、サムスン電子などに爆発物を仕掛けたと脅迫する計11回の投稿があり、警察が捜査していた。3人はゲーマー向けチャットアプリ「ディスコード」のユーザーとして知られた存在で、「スワッティング」と呼ばれる虚偽の通報をしたり、虚偽通報するよう他人をそそのかしたりしたとされる。

◇尹前大統領妻が控訴 旧統一教会からの金品受領で一審懲役1年8月

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）から高額なブランド品などを不正に受け取ったとして、あっせん収賄罪で懲役1年8月の一審判決を受けた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告が、判決を不服として控訴した。金被告側は一審判決について事実誤認や法理の誤解があり、量刑が不当だと主張した。ソウル中央地裁は先月末、金被告に懲役1年8月（求刑・懲役15年）、追徴金1281万ウォン（約135万円）の実刑判決を言い渡した。資本市場法違反や政治資金法違反の罪については無罪とした。