韓国完成車５社の1月販売　2.7％増の61万台超

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国GM、ルノーコリア自動車、KGモビリティーの韓国完成車メーカー５社が2日に発表した資料によると、5社の1月の世界販売台数は前年同月比2.7％増の計61万527台だった。

5社の合計は昨年10～12月に前年同月比で減少していたが、増加に転じた。

ただ昨年は1月だった旧正月連休が今年は2月に移動するため今年1月は営業日数が多かった。

1月の5社の国内販売は9.9％増の9万9527台だった。韓国GM（37.8％減）とルノーコリア（13.9％減）は減少したが、KGモビリティーは先月量産を開始した新型ピックアップトラック「MUSSO（ムッソ）」の人気が後押しし38.5％の大幅増となった。現代と起亜はそれぞれ9.0％、12.3％の増加を記録した。

5社の海外販売は1.４％増の51万1000台だった。韓国GM（41.4％増）とKGモビリティー（9.5％増）、起亜（2．4％増）は前年同月より増加したが、現代（1.0％減）とルノーコリア（2.2％減）は減少した。

先月の販売台数をメーカー別に詳しく見ると、現代が前年同月比1.0％減の30万7699台。海外販売が2.8％減の25万7491台、国内販売は9.0％増の5万208台だった。起亜は2.4％増の24万5557台。国内販売が12.3％増の4万3129台、海外販売が0.5％増の20万2428台だった。

韓国GMは国内と海外合わせて41.4％増の4万4703台と大きく伸びた。KGモビリティーは9.5％増の8386台、ルノーコリアは2.2％減の3732台だった。

先月国内で最も多く売れたモデルは起亜の多目的スポーツ車（SUV）「ソレント」（8388台）だった。同車種は2024～25年の2年連続ベストセラーになった人気車。