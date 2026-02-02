李大統領「KPOPの新たな歴史刻んだ」　「ケデハン」劇中歌のグラミー受賞に

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は2日、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が、米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の最優秀映像作品楽曲賞を受賞したことについて、「K-POPの新たな歴史を刻んだ。すべての音楽関係者が夢見る最高の舞台での価値ある成果に熱い祝意を伝える」とX（旧ツイッター）に書き込んだ。

そのうえで李大統領は「韓国のアーティストがさらに幅広い舞台で力を発揮できるよう今後もしっかりとサポートする」と表明した。

また世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」が主要部門「ソング・オブ・ザ・イヤー（最優秀楽曲賞）」などにノミネートされながら受賞を逃したBLACKPINK（ブラックピンク）のロゼ、新人賞候補だったガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）にも言及。「たとえ受賞できなくても候補に挙がるだけでも世界的な競争力を持っていることの証明」とし、ロゼやKATSEYEのメンバー、チョン・ユンチェらをたたえた。

李大統領は「何よりもステージの裏で汗を流した製作スタッフや関係者がいてこそ今日の成果を可能にした」とし「みなさんが韓国の自慢」と強調した。

米ロサンゼルスで1日（現地時間）に開かれた「第68回グラミー賞」のプレミアセレモニーで「Golden」の最優秀映像作品楽曲賞受賞は発表された。K-POPの作曲家や音楽プロデューサーがグラミー賞を受賞したのは初めてだった。

ロゼはグラミー賞授賞式のオープニング・パフォーマンスを担当し、ブルーノ・マーズと共に「APT.」を披露。観客や授賞式に参加した世界的スターらを熱くさせた。