BTSのソウル・光化門広場公演　ネトフリで生中継へ

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が3月21日午後8時にソウル中心部の光化門広場で、ニューアルバム発売とグループ活動再開を記念する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。所属事務所のビッグヒットミュージックが3日、発表した。

BTSは公演で、3月20日発売の5枚目のフルアルバム「ARIRANG」のタイトル曲など新曲を初披露する。

所属事務所は「光化門広場で歌手が単独公演を開くのは初めて」だとし、「防弾少年団はこの公演を通じて韓国文化史に新たな里程標を立てるだろう」とコメントした。

BTSは2020年9月に朝鮮王朝時代の王宮、景福宮の勤政殿と慶会楼でパフォーマンスを披露したことがある。その模様は米NBCテレビのトーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」で放送された。

それから5年半ぶりにソウル中心部で開かれる公演はBTSの新たなスタートを知らせる瞬間になるとみられる。公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。韓国で開かれる主要イベントがネットフリックスで世界に向けて生中継されるのは初めて。

所属事務所はBTSが光化門広場でグループ活動再開記念公演を行う趣旨について、「『ARIRANG』には防弾少年団の出発点、アイデンティティー、彼らが今伝えたい感情が込められた。（韓国を代表する民謡の）アリランという単語が与える象徴的な意味もあり、韓国を代表する空間で（新曲を）初披露するステージを設ける」と説明した。

「ARIRANG」の制作過程を追ったドキュメンタリー映画「BTS: THE RETURN」も3月27日にネットフリックスで公開される。映画には3年9カ月ぶりに発売されるアルバムを制作しながら直面した悩みや、「今の防弾少年団」を完成させていく過程が盛り込まれた。