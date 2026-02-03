韓国代表する企業はサムスン・広告モデルはIU　トレンド調査

【ソウル聯合ニュース】韓国放送広告振興公社が3日に発表した「大韓民国トレンド調査」の結果によると、韓国を代表する企業にサムスンが、最も好まれる広告モデルに歌手で俳優のIU（アイユー）がそれぞれ1位に選ばれた。調査は全国の成人3019人を対象に実施された。

韓国を代表すると思う企業（複数回答）はサムスン（74.1％）が首位で、LG（31.1％）、現代（24.4％）、サムスン電子（19.0％）、現代自動車（11.2％）、SK（7.4％）、SKハイニックス（5.7％）の順だった。サムスン系列（93.1％）が優位を占め、現代系列（34.5％）、LG（31.1％）、SK系列（13.1％）と続いた。

消費者が最も好む広告モデルはIU（9.1％）で、フィギュアスケート女子五輪金メダリストのキム・ヨナ（8.5％）、コメディアンのユ・ジェソク（5.5％）、俳優のパク・ボゴム（4.5％）、サッカー韓国代表のＦＷ孫興ミン（ソン・フンミン、2.7％）が上位に名を連ねた。

消費においての重要な関心事のトップは健康・運動（56.4％）。財テク・消費管理（52.0％）、旅行・趣味（52.0％）、料理・グルメ（48.2％）が続き、自己管理に高い関心を持っていることが分かった。