昨年の韓国帰化者1.1万人　過半数は中国出身＝コロナ禍後では最多

【ソウル聯合ニュース】韓国法務部が4日までに公表した統計資料によると、2025年に韓国国籍を取得した帰化者は1万1344人で、過去最高を記録した2020年（1万3885人）以来の高水準となった。新型コロナウイルス禍だった20年は移動制限や母国での感染拡大を受け、韓国での長期滞在を希望する多くの外国人が帰化を申請した。

25年の帰化申請者は1万8623人だった。

帰化による国籍取得者は、19年の9914人から20年には過去最高を記録。21年は1万895人、22年は1万248人と減少。しかし、23年に1万346人、24年に1万1008人と再び増加傾向に転じていた。

昨年の帰化者のうち、国籍別で最も大きな割合を占めたのは中国出身者で、56.5%（6420人）に上った。次いでベトナム（23.4%）、フィリピン（3.1%）、タイ（2.2%）の順だった。

過去に韓国国籍を喪失し、後に再取得した「国籍回復者」は増加傾向にある。2020年の1764人から増加を続け、昨年は4037人だった。国籍回復者の元の国籍は日本（3.2%）が最も多く、中国（2.5%）、ベトナム（0.8%）と続いた。

一方、外国籍の取得などにより、昨年に韓国国籍を喪失・離脱した人は2万5002人で、前年の2万6494人に比べ5.6%減少した。変更先の国籍は米国が72.1%（1万8015人）と大半を占め、カナダ、オーストラリア、日本などが続いた。