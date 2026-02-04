「共に民主党は非常戒厳宣布を事前に把握した上で緻密に準備」　罷免された元第707特殊任務団長のFB投稿が波紋

【NEWSIS】12・3非常戒厳当時、兵を率いて韓国国会本館に侵入し、国防部（省に相当）の懲戒を受けて罷免された特殊戦司令部のキム・ヒョンテ前707特殊任務団長（陸軍大領＝大佐）が、SNS（会員制交流サイト）を通して陰謀論じみた主張を繰り広げている。

キム前団長は3日、フェイスブックに書き込みを行い「（進歩〈革新〉系与党の）共に民主党は尹錫悦〈ユン・ソンニョル〉前大統領の非常戒厳宣布を事前に把握した上で、緻密に準備して対応した状況が明らかになっている」「これは不正選挙と共に陰謀論と見なすべき事案ではない」と主張した。

キム前団長は「この状況を正すことができなければ、自由民主主義大韓民国は親北・親中へと左傾化するだろう」とし「真実を武器に逆襲に出るべきとき」と表明した。

また、憲法裁判所の弾劾審判や内乱裁判で「議員を引っ張り出せという指示を受けた」と証言した郭種根（クァク・チョングン）前特殊戦司令官については「特定勢力に利用された」と主張し、民主党の朴範界（パク・ポムゲ）、金炳周（キム・ビョンジュ）、朴善源（パク・ソンウォン）、夫勝粲（プ・スンチャン）議員らの名前を挙げて「内乱捏造（ねつぞう）犯」だとした。文炯培（ムン・ヒョンベ）前憲法裁判所長権限代行と閔中基（ミン・ジュンギ）特別検察官についても「合法的な非常戒厳を内乱に追い立てている」と非難した。

先に韓国国防部は1月29日、キム前団長を含め12・3事件で在宅起訴された大佐4人を罷免処分にした。キム前団長は戒厳当日に国会封鎖および侵入に関与した容疑で、裁判にかけられている。

