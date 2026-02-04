グラミー受賞の「ケデハン」劇中歌　ビルボード4位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが3日（現地時間、以下も）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」がメインシングルチャート「ホット100」で先週に続き4位を記録し、32週連続ランクインを果たした。

「Golden」は1日、米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞の最優秀映像作品楽曲賞を受賞した。K-POPの楽曲がグラミー賞で受賞したのは初めて。

ホット100ではこのほか、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の別の劇中歌「How It's Done」も59位に入った。

ほかに韓国総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）のグローバルガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）の楽曲「Gabriela」が29位、「Internet Girl」が80位をそれぞれ記録した。

ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」では、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（OST）が8位にランクインした。

先週初登場2位を記録した男性グループ、ENHYPEN（エンハイプン）の新譜「THE SIN:VANISH」は21位だった。

このほかKATSEYEの「BEAUTIFUL CHAOS」が56位、「SIS（Soft Is Strong）」が138位にそれぞれランクインした。

男性グループ、Stray Kids（ストレイキッズ）のアルバム「DO IT」は88位につけた。