ドラマ「恋の通訳、できますか？」　ネトフリ非英語部門2週連続1位

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「恋の通訳、できますか？」がネットフリックス「TOP10」のテレビ非英語部門で2週連続1位を記録したことが4日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「TUDUM」によると、先月26日から今月1日までの同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は430万ビューで、テレビ非英語部門のトップを維持した。国別ではインドネシア、マレーシア、ベトナムで1位に、43カ国・地域でトップ10入りした。

先月16日に公開された同作は多言語を操る通訳士のチュ・ホジン（キム・ソンホ）が世界的トップスターのチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の通訳を務めることから始まるロマンチックコメディー。公開初週は2位だったが、2週目、3週目と1位を獲得した。

テレビ非英語部門では「脱出おひとり島」シーズン5が2位、パク・シネとコ・ギョンピョが主演を務める「Missホンは潜入調査中」が5位、キム・ヘユンとパク・ソロモン主演の「今日から＂ニンゲン＂に転身しました」が6位、チェ・スヨンとキム・ジェヨン主演の「アイドルアイ」が9位と韓国作品がトップ10に5作入った。