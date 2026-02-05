今日の歴史（2月5日）

1903年：平壌電信所が開局し、漢城（現ソウル）―平壌間の市外電話開通

1949年：フランスが大韓民国を承認

1952年：国連総会が韓国復興決議を採択

1992年：北朝鮮が「朝鮮半島の非核化共同宣言」を正式承認

1999年：韓日漁業協定の全面履行に向けた実務当局者交渉で、カニの刺し網漁、アナゴ筒漁など主要争点懸案を一括妥決

2004年：韓国科学技術院（KAIST）の林大植（イム・デシク）教授チームが、抗がん遺伝子「RASSF1A」の具体的な作動メカニズムを発見

2006年：韓日が金大中（キム・デジュン）拉致事件に終止符、関連外交文書を公開

2007年：ソウル中央地裁が不正資金横領罪で現代自動車の鄭夢九（チョン・モング）会長に懲役3年の実刑判決

2009年：在外国民投票法が国会で可決 ※2012年の国政選挙から在日を含む在外国民が居住国で投票できるように

2011年：北朝鮮住民31人を乗せた漁船が黄海で韓国側に越境

2018年：前大統領の朴槿恵（パク・クネ）被告らへの贈賄罪などに問われたサムスン電子副会長、李在鎔（イ・ジェヨン）被告の控訴審でソウル高裁は懲役5年の実刑判決だった地裁判決を破棄し、懲役2年6カ月、執行猶予4年を言い渡した。李氏は保釈された ※サムスングループ経営トップだった李氏は朴被告と国政介入事件の共犯者とされる崔順実（チェ・スンシル）被告に対しグループの経営権継承に向けた便宜供与を求めて賄賂を贈った罪などに問われていた