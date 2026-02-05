韓国フィギュアエース・車俊煥がミラノ到着　「ラスト五輪」に決意語る

【ミラノ聯合ニュース】韓国フィギュアスケート男子のエース、車俊煥（チャ・ジュンファン）が5日（日本時間）、イタリアで開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するため現地入りした。

ミラノのマルペンサ国際空港に到着した車は、数十人の現地ファンから歓迎を受け「こんなに多くのファンが出迎えてくれ、応援してくれて感謝しています」と述べた。

フィギュア韓国代表が乗った便には、五輪韓国代表の広報大使でかつてフィギュア韓国代表候補だった男性グループ、ENHYPEN（エンハイプン）のソンフンさんも同乗しており、現地のK-POPファンも空港に集結した。

車は、2位だった四大陸選手権を終えてから約1週間、体調回復に努めたとしながら「試合の日までに最高の体調にできるよう集中します」と強調した。

今回が3度目の五輪となる車は、高校在学中の2018年に平昌冬季五輪で15位を記録。22年の北京冬季五輪では感動的な演技で5位入賞を果たした。

今大会を自身最後の五輪と位置付け、不退転の決意で臨む車は「今回の五輪では団体戦と個人戦の両方に出場しますが、団体戦から素晴らしい演技をお見せしたいです」と語った。

車が出場するフィギュアスケートの競技は8日（日本時間）から始まる。