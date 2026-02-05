韓国・新韓金融グループの25年純利益　2桁増で過去最高に

【ソウル聯合ニュース】韓国の金融大手、新韓金融持ち株会社が5日発表した2025年12月期通期の連結決算によると、新韓金融グループの当期純利益は前年比11.7％増の4兆9716億ウォン（約5323億円）だった。貸出金の増加に伴う利息利益の拡大や、証券市場の好況による手数料利益の増加が寄与し、過去最高を更新した。

項目別では、グループの利息利益が11兆6945億ウォンで前年比2.6％増加した。韓国銀行（中央銀行）による政策金利引き下げの影響で、グループ全体の純利息マージン（NIM）は1.90％、傘下の新韓銀行は1.56％と、それぞれ前年から0.03ポイント、0.02ポイント低下した。

新韓金融持ち株会社の関係者は「純利息マージンの低下にもかかわらず、積み上がった資産成長の影響で利息利益が増加した」と説明した。

手数料など非利息部門の利益（3兆7442億ウォン）も14.4％増加した。証券受託などの手数料、有価証券、保険関連の利益がそろって成長したためという。

グループ会社別では、新韓銀行の純利益が前年比2.1％増の3兆7748億ウォン。新韓投資証券の純利益は3816億ウォンと前年（1792億ウォン）の2倍以上に急増した。一方、新韓カードの純利益は16.7％減の4767億ウォンにとどまった。

25年10～12月期のグループ全体の純利益は5106億ウォンで、前年同期（4061億ウォン）比では25.7％増加した。ただ、直前の7～9月期（1兆4235億ウォン）と比較すると64.1％急減した。

同社関係者は「希望退職費用などの季節的要因で前の期より減少したが、これを除いた経常利益は安定した水準を維持した」と伝えた。

25年10～12月期基準のNIMは、グループ全体が1.91％、新韓銀行が1.58％だった。7～9月期と比較すると、グループ全体で0.01ポイント、新韓銀行で0.02ポイントそれぞれ上昇した。

新韓金融持ち株会社はこの日の決算発表に先立ち取締役会を開き、株主還元として25年10～12月期の1株当たり配当金を880ウォンとすることを決めた。これにより25年の年間配当金は計2590ウォンとなり、総株主還元額は現金配当1兆2500億ウォンに自社株買い1兆2500億ウォンを加え、計2兆5000億ウォンに達した。

同社関係者は、昨年の株主還元率が50.2％に達したと言及し、韓国政府が推進する企業価値向上策「バリューアップ・プログラム」で掲げた3大目標の一つである「還元率50％」を早期に達成したと説明した。