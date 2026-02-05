科学技術人材の兵役代替服務　「拡大検討中」＝李大統領

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は5日、青瓦台（大統領府）で若手科学者らとの懇談会を開き、男性科学技術人材の兵役問題について、代替服務の拡大や軍体制の見直しを検討していると明らかにした。

李大統領は「若い男性が国防の義務履行により相当期間の空白が発生するしかない状況であるため、さまざまな対立の原因になることもあり、不当に感じられる側面もあると思う」との考えを示した。

出席者が兵役中も研究経験を積める機会を与えるよう要請したことに対し、青瓦台の河丁友（ハ・ジョンウ）AI未来企画首席秘書官は「兵務庁と議論しており、国防部長官も前向きなため、整理して発表する」と説明した。

李大統領も「（代替服務の）拡大は検討している」と述べた。また「軍隊を大々的に変えてみようと考えている」として、「これまでは兵力数、歩兵中心の体制だったが、今は完全に装備と武器の競争状態だ」と指摘。「装備と武器体系を中心に変える必要があるため、兵力も数の問題ではなく専門家として育成すべきだ」との見解を示した。そのうえで「軍隊での服務期間が青春を浪費し時間をつぶすもったいない時間ではなく、その機会に先端兵器体系や装備、先端技術を習得できる時間になるよう体制改編を検討している」と明らかにした。

さらに「軍に『研究部隊』（を置くこと）も面白いと思う」とのアイデアも示した。