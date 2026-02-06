女性にサーブ直撃…男子バレー西田有志選手の「スライディング土下座」が話題に

日本のバレーボールSVリーグ男子オールスター戦で、コートオフィシャルの女性にボールを当ててしまった選手が「スライディング土下座」する様子がネット上で話題になっている。

【写真】西田有志選手の「スライディング土下座」

英紙ガーディアンが2日、オールスター戦のハーフタイム中に起きたこの光景を報道した。兵庫県神戸市で行われたオールスター戦で、サーブ技術を競うチャレンジをした大阪ブルテオン所属の西田有志選手（26）が打ったサーブが女性の方に飛び、ボールが当たってしまった。ボールが当たった女性は突然の出来事に驚いた様子だった。

すると、西田選手はすぐに女性のもとへ全速力で駆け寄った。身長186センチメートルの西田選手はうつ伏せになってコートの床を滑るように移動し、頭を下げた。いわゆる「スライディング土下座」だ。突然の行動に驚いた女性は笑いながら腰をかがめて「大丈夫です」と伝え、観客や選手たちは拍手した。

謝罪は一度だけではなかった。西田選手は膝をつき、手のひらを合わせて何度も頭を下げ、立ち上がっても腰を曲げて謝罪の意を示した。それを見ていた女性も笑顔で応えた。

この時、日本のテレビ中継放送席は「摩擦で頭をやけどするのでは」「まるで新鮮なマグロのよう」などと冗談交じりの反応を見せた。

西田選手はこの日の試合でも存在感をアピールした。オールスター戦で活躍した西田選手は最優秀選手（MVP）に選ばれ、所属チームの大阪ブルテオンは3－0と完勝した。

だが試合結果とは別に、「スライディング土下座」の様子が大きな話題を呼び、西田選手の名前は国内外のネット空間で話題になっている。動画は交流サイト（SNS）を通じて急速に拡散され、数百万回以上の再生回数を記録している。ファンらは「芸術作品だ」「人間カーリングのようだ」と表現している。

そうした一方で、ネット上では西田選手の行動を日本特有の謝罪文化と結びつける解釈も出ている。床にひれ伏して、額を床に付けて頭を下げる「土下座」方式の謝罪だという説明だ。土下座は政治家や有名人がスキャンダルに巻き込まれ、公の場で反省の意を示す際の象徴的な行動として行われてきたことで知られている。

チョン・アイム記者