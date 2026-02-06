アルファベット風船で「YOON AGAIN」「CCP OUT」　韓国ダイソー陳列棚で撮影した投稿が物議

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の支持者らがダイソーの商品を使い「YOON AGAIN（尹アゲイン）」と表示した写真をインターネットに公開し波紋が広がっている。

【写真】ダイソーに陳列された「YOON AGAIN（尹アゲイン）のアルファベット風船

業界関係者が1月30日に明らかにした。それによると尹前大統領の支持者の一部がダイソーでアルファベット風船を並べ替え「YOON AGAIN」「YOON ONLY」「CCP OUT」などと表現し撮影した写真をインターネットに公開した。CCPとは中国共産党（Chinese Communist Party）を意味するもので、反中感情の表現だ。

写真について野党・国民の力支持者からは「かわいい」「奇抜だ」「愛国だ」などと評価するコメントが相次いだが、大多数は「営業妨害では」「不特定多数が利用する空間で政治的な主張は控えるべきだ」など批判的だった。

同様の行為が繰り返された場合、営業妨害の容疑が適用される恐れがある。刑法第314条には「業務を妨害したと認められる場合、5年以下の懲役または1500万ウォン（約160万円）以下の罰金」と定められている。また昨年9月の国務会議（閣議】で李在明（イ・ジェミョン）大統領は明洞で行われた中国に抗議するデモについて「騒ぎ立てて客が来られなくなったら（法的に）業務妨害ではないのか」として特定の国の観光客を侮辱しないよう警告した。

チョン・アイム記者