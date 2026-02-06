記事入力 : 2026/02/06 10:45

カーリング混合ダブルス、韓国はスイスに敗れ泥沼3連敗　ミラノ冬季五輪

▲5日（現地時間）、イタリアのコルティナ・カーリング五輪競技場で開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング混合ダブルス1次リーグ、韓国対イタリア戦でスイーピングする韓国代表のチョン・ヨンソク選手。写真＝聯合ニュース
　【NEWSIS】カーリング混合ダブルス韓国代表の金善英（キム・ソンヨン）＝江陵市庁＝とチョン・ヨンソク＝江原道庁＝組が、2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の1次リーグで3連敗の泥沼に陥った。

　金善英／チョン・ヨンソク組は、6日（韓国時間）イタリアのコルティナ・カーリング五輪競技場で開催された混合ダブルス1次リーグ第3戦で、夫婦ペアのブリアル・シュワレルールリマン／ヤニック・シュワラー組＝スイス＝に5－8で敗れた。

【写真】平昌五輪で話題になった「メガネ先輩」ことキム・ウンジョン選手（2018年）

　前日、スウェーデンに3－10で完敗した金善英／チョン・ヨンソク組は、次のイタリアに4－8で敗れ、スイスにも負けて3戦全敗となった。

　カーリング混合ダブルスは合計10組が出場し、ラウンドロビン方式の1次リーグを行い、上位4チームが準決勝に進出してトーナメントで順位を決定する。

　金善英／チョン・ヨンソク組は2－1でリードしていた第3エンドで一気に4点を献上してしまった。

　相手のストーンを弾き出そうとしたチョン・ヨンソクのテイクアウト・ショットが効果を発揮せず、ブリアル・シュワレルールリマンの最後のショットが韓国のストーンを遠くに押し出し、4点を与えてしまった。

　金善英／チョン・ヨンソク組は3－6と劣勢だった第6エンドで、1試合に1回申請できるパワープレーを試みた。

　3得点を狙えた金善英／チョン・ヨンソク組だが、ブリアル・シュワレルールリマンの9投目が韓国のストーンとハウスからの距離とほぼ同じだったため、金善英が最後のストーンでテイクアウトし、2点追加に終わった。

　スイスが第7エンドでパワープレーを申請して2点を得たことで、金善英／チョン・ヨンソク組は5－8と劣勢に立たされた。

　最後の第8エンドで逆転を狙った金善英／チョン・ヨンソク組だが、スイスに4点を奪われる危機に直面、握手を求めて負けを認めた。

　金善英／チョン・ヨンソク組は6日午後10時35分に英国との1次リーグ4戦目に臨む。

キム・ヒジュン記者

NEWSIS／朝鮮日報日本語版
