25年の経常黒字1230.5億ドルで過去最大　半導体など輸出好調＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が6日発表した国際収支（速報値）によると、昨年12月の経常収支は187億ドル（約2兆9400億円）の黒字で、月間ベースで過去最大を記録した。

昨年の年間経常収支は1230億5000万ドルの黒字となった。これまで過去最大だった2015年の1051億ドルを上回り、昨年11月の韓銀の見通し（1150億ドル）より80億ドル以上多かった。

昨年12月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）の黒字（188億5000万ドル）は前年同月（114億4000万ドル）と前月（147億ドル）に比べいずれも増加。月間ベースで過去最大となった。

輸出（716億5000万ドル）は前年同月比13.1％増加した。品目別では半導体（43.1％増）、コンピューター・周辺機器（33.1％増）、無線通信機器（24.0％増）などが急増し、地域別では東南アジア（27.9％増）、中国（10.1％増）、米国（3.7％増）向けなどで好調だった。

輸入（528億ドル）は1.7％の増加にとどまった。エネルギー価格の下落により、石油製品（35.2％減）、石炭（20.9％減）、ガス（7.6％減）、原油（3.5％減）など原材料の輸入が1.0％減少した。資本財の輸入は半導体（10.4％増）や情報通信機器（25.6％増）を中心に5.8％増え、消費財の輸入も金（461.9％増）や乗用車（24.0％増）を中心に17.9％増加した。

サービス収支は36億9000万ドルの赤字だった。赤字幅は前年同月（23億8000万ドル）や前月（28億5000万ドル）より拡大した。

このうち旅行収支は14億ドルの赤字で、赤字幅は11月（9億7000万ドル）より拡大した。韓国銀行は、旅行シーズンの冬休みに出国者数が増えたためだと説明した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第1次所得収支）は、11月の15億3000万ドルから12月には47億3000万ドルと大幅に増加した。なかでも配当所得収支の黒字が9億3000万ドルから37億1000万ドルに急増したことが最も大きく影響した。