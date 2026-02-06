ENHYPENソンフン「五輪は最初の夢だった」　現地でフィギュア車俊煥らにエール

【ミラノ聯合ニュース】ミラノ・コルティナ冬季五輪で韓国代表の広報大使を務める人気男性グループENHYPEN（エンハイプン）のソンフンさんが5日（現地時間）、現地で韓国の文化やスポーツ情報を発信する「コリアハウス」で記者会見を行い、かつてフィギュアスケート韓国代表候補だった自身にとって五輪出場は「最初の夢」だったと明かした。

ソンフンさんは記者会見で「フィギュアスケート選手時代、五輪は僕の最初の夢でした。アイドルは二つ目の夢だといえます」とし、「（選手とは）違う職業に就きましたが、五輪で韓国スポーツを広めることができて光栄です」と語った。

国際スケート連盟（ISU）ジュニア・グランプリへの出場経験もあるソンフンさんは、今回の五輪に出場する韓国フィギュアスケート男子のエース、車俊煥（チャ・ジュンファン）とも親しく、テレビ局主催の音楽授賞式で共演したこともある。

2人は前日にそろってミラノ入りし、空港には多くのファンが集まった。

五輪の公式スポンサーであるサムスン電子の推薦を受け、この日聖火ランナーも務めたソンフンさんは「（選手とは）違う職業として来ましたが、今まで僕がしてきたことのおかげでここに来たので、僕は五輪に向けた夢をかなえたと思います」と強調。「大韓体育会（韓国オリンピック委員会）の広報大使として僕にできることは何かとたくさん考えましたが、いつも通り韓国のスポーツをより多くの方に楽しんでいただけるよう努力します。五輪もそうですが、素晴らしいコンテンツが多いので多くの方に知らせたいです」と力を込めた。

ソンフンさんは、車俊煥が出場するフィギュアスケート男子ショートプログラムを現地で観戦する予定だ。

先輩である車から多くのことを学んだというソンフンさんは、「先輩とキム・ヒョンギョム選手はどちらもそばで見てきて実力があることを知っているので、良い成果を上げてほしいです」とエールを送った。