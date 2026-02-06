BTSアルバム発売に合わせソウルで大型イベント　体験型コンテンツなど展開

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）の5枚目フルアルバム「ARIRANG」の発売日である3月20日から4月12日まで、ソウル市内の各地で大型イベント「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」が開催される。所属事務所のビッグヒットミュージックが6日、発表した。

ビッグヒットミュージックは「音楽とメディアを組み合わせた体験型コンテンツや、都市の景観と調和したインスタレーションによる演出がソウルの各地で展開される予定」と説明した。

アルバムの発売当日には、崇礼門（南大門）やＮソウルタワーなどソウル市内の主要ランドマークにメディアファサードを設置。伝統と現在が共存する象徴的なシーンを演出することで韓国の文化遺産の価値を世界に発信する計画だ。

汝矣島漢江公園では3月20日から22日まで、BTSの音楽を共に鑑賞するというコンセプトのラウンジプログラムが実施される。4月にはソウル市内の石垣や階段、街路樹などがBTSの楽曲の歌詞を光と映像で表現する展示空間に変身する。

ビッグヒットミュージックは、イベント期間中にソウルを訪れる観光客と市民が新たな形で文化と芸術を体験し、BTSの活動再開を多面的に楽しめるようソウル市と協力してプログラムを構成したとしながら、「飲食やモビリティー（移動手段）などさまざまな分野と連携したパートナーシップイベントも準備した」と明らかにした。

「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」の詳細なスケジュールやプログラム情報は、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で追って公開される。また、イベントは今後世界の主要都市でも開催される。