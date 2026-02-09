旧正月の祭礼用食材費　前年比4％超上昇＝ソウル

【ソウル聯合ニュース】韓国の家庭が今年の旧正月（今年は2月17日）の祭礼用食材をソウル市内の大型スーパーや伝統市場などで購入する費用が、前年比4％以上上昇したことが分かった。

ソウル市農水産食品公社は9日、旧正月を控えた繁忙期の価格情報を提供するため、ソウルの大型スーパー、伝統市場、可楽市場（カラクモール）など25カ所を調査した旧正月の祭礼用食材の費用を発表した。

同公社は毎年、旧正月と秋夕（チュソク、旧暦8月15日）の祭礼に必要な34品目の購入費用（6～7人分）を調査し、公表している。

今年の旧正月の購入費用は、伝統市場が23万3782ウォン（約2万5000円）、大型スーパーが27万1228ウォンで、前年に比べ4.3％、4.8％それぞれ上昇した。

伝統市場では林産物（干し柿、ナツメ）、ナムル（ワラビ、キキョウの根）、水産物（イシモチ、スケトウダラ）、畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉）が大型スーパーより安く、大型スーパーでは果物（リンゴ、ナシ）、加工食品（清酒、韓国伝統飲料のシッケ）が安かった。

可楽市場内の総合食材市場、カラクモールでの購入費用は20万5510ウォンで前年比4.3％下落した。伝統市場より12.1％、大型スーパーより24.2％、それぞれ低い。