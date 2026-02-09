Gドラゴン　BIGBANGの活動再開発表「ファンの気持ちで期待」

【ソウル聯合ニュース】韓国の歌手G-DRAGON（ジードラゴン）が、所属するBIGBANG（ビッグバン）のデビュー20周年を記念してグループ活動を再開すると明らかにした。所属事務所が9日、伝えた。

G-DRAGONは6～8日にソウル・オリンピック公園KSPOドームで開催した初のソロファンミーティングで「今年、BIGBANGが20周年（を迎えて）カムバックします。メンバーであると同時にファンの気持ちで僕も期待していますし、メンバー全員が同じ気持ちだと思います」と語った。

3日間で約4万人を動員した今回のファンミーティングには、新たにファンになった10代からBIGBANGの全盛期を共に過ごした往年のファンまで幅広い世代が集まった。

G-DRAGONは、360度開放型のステージで「A BOY」「WHO YOU？」「TAKE ME」などの曲を披露。ファンとの質疑応答やプレゼント贈呈などのコーナーも設けられた。

ツアーのチケットが買えなかったファンのために家族の集まりのような場をつくりたかったというG-DRAGONは「ウィッシュリストの（実現した）ような時間で、一緒に過ごせて楽しかったです。愛しています」と伝えた。

G-DRAGONは13～15日に日本の横浜、21～22日にタイのバンコクでもファンミーティングを行う。