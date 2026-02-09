BTSのソウル・光化門公演　23日から無料チケット予約開始

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が3月21日午後8時にソウル中心部の光化門広場で、ニューアルバム「ARIRANG」発売とグループ活動再開を記念し開催する公演「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」の無料チケットの予約受付が23日に始まる。

ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」では9日、チケットの予約方法とBTSのファン、ARMY（アーミー）を対象にしたグローバル応募イベントについて発表された。

同公演のチケットは一般無料チケットと応募イベントで当選した有料メンバーシップ「ARMY MEMBERSHIP」会員のチケットに分かれる。

一般無料チケットは誰でも予約可能で、23日午後8時から予約サイトのNOLチケットで受け付ける。予約方法は20日正午にWeverseとNOLチケットで確認できる。

また、応募イベントの詳細は10日にWeverseで告知される。ARMY MEMBERSHIPの会員のうち、応募期間に「ARIRANG」を購入した人を対象に抽選を行い、当選者にチケットを贈呈する。

公演の模様は米動画配信大手ネットフリックスで約190カ国・地域に生中継される。

また、「ARIRANG」発売日の3月20日から4月12日まで、ソウル市内の各地で大型イベント「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」も開催される。