記事入力 : 2026/02/09 17:19

ジムで運動中に何気なく顔に触れたら？　米紙「手の細菌、便座の10倍」

写真＝UTOIMAGE
写真＝UTOIMAGE

　ジムでトレーニングした後、爪から検出された細菌の数値がトイレの便座より最大で10倍高いという研究結果が発表された。

　米紙ニューヨーク・ポストが20日（現地時間）報じたところによると、ジムで1時間運動した4人の被験者の爪からサンプルを採取した結果、便座より最大で10倍多い1万5000個以上のバクテリアが検出されたという。

■45分ごとにスクワット10回すれば血糖値がぐっと下がる…30分歩くより効果2倍

　発見されたバクテリアはブドウ球菌や大腸菌などで、皮膚感染や発疹を誘発する恐れがあることが分かった。不特定多数の利用者が汗で濡れた状態でトレーニング器具やマットを共同で使用する環境が、細菌感染や拡散のリスクを高めるという分析だ。

　これについて、あるトレーナーは細菌感染が広がる主な五つの原因を紹介した。それは▲トレーニング器具を汚れたまま放置する▲運動中に顔に触れる▲タオルなどの私物を共有する▲爪を伸ばしたままにする▲手を洗わない、の5点だ。

　トレーナーは「細菌は温かく汗の多い環境で繁殖しやすく、器具の表面に数時間残っていることもある」とした上で「運動中に顔に触れることも、細菌が顔に移る可能性があるため注意が必要だ」と警告した。

　さらに「タオルや水筒などの私物は衛生のために共有せず、長い爪を定期的に切ることが細菌の拡散防止に役立つ」とアドバイスした。

チョン・ウヨン記者
NEWSIS／朝鮮日報日本語版
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連フォト
1 / 1

left

  • 写真＝UTOIMAGE

right

あわせて読みたい