BTS公演をソウル市が後援　「公益性あると判断」＝準備にも本腰

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市が、来月21日にソウル中心部の光化門広場で開かれる人気グループ、BTS（防弾少年団）の公演を公式に後援する。同市の関係者が10日、伝えた。

BTSが所属する総合エンターテインメント企業で、公演の主催者であるHYBE（ハイブ）が「ソウル市後援」という文言の使用許可を申請したのに対し、市は今回のイベントに公益性があり市政に貢献すると判断し、先月29日に承認を通知した。

先ごろ市が作成した報告書には、「本イベントは市民や外国人観光客を対象としたコンサートや多様な関連イベントで構成されており、市民と観光客に体験・観覧型の文化コンテンツを楽しむ機会を提供し、外国人観光客の誘致が予想されるため公益性があると判断される」との内容が含まれている。

また、報告書は今回の公演について「世界的なK-POPの人気に伴い韓流ファンなどの外国人観光客の訪問を促し、お祭りムードを醸成することでソウルの観光市場や地域経済の活性化に寄与することが予想される」と評価した。

ソウル市は光化門広場周辺にある公共施設などのエレベーターの特別点検や観光地のぼったくり料金の取り締まりなど、公演に向けた準備に取り組む方針だ。