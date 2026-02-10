韓国の25年輸出額　7094億ドルで過去最高＝米関税強化も半導体がけん引

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が10日発表した統計資料によると、2025年の韓国企業の総輸出額は前年比3.8％増の7094億ドル（約110兆1270億円）で、2010年の統計開始以来、過去最高を記録した。輸出増加率は前年の8.1％から鈍化したものの、人工知能（AI）の普及に伴うデータセンター投資の拡大により半導体産業が需要の急拡大期「スーパーサイクル」を迎え、米国による関税強化の影響をはねのけて全体の輸出をけん引した。

品目別では、資本財が10.0％増加した。半導体を含むIT部品の輸出が前年比19.9％増の1912億ドルを記録し、全体を押し上げた。

一方、消費財は2.4％減少した。自動車が含まれる耐久消費財が5.7％減の656億ドルにとどまったためで、減少率は2020年（8.8％減）以来の大きさとなった。

国家データ処の担当者は「輸出額が半導体に偏っている。自動車は米国の電気自動車（EV）補助金削減などの影響を受けたようだ」と分析した。

原材料も化学工業製品や鉱産物の不振で5.1％減少した。

企業規模別の輸出額の増加率は、大企業（3.4％増）、中堅企業（2.0％増）、中小企業（7.2％増）のいずれも増加した。

輸出額上位10企業の全体に占める割合は39.0％で、前年より2.4ポイント上昇した。上位100企業では67.1％となり、同0.4ポイント上がった。同担当者は「この割合は過去最高水準で、半導体の輸出増が最も大きく影響した」と説明した。

25年の輸入額は前年並みの6318億ドルだった。企業規模別では、大企業が3.5％減少した一方、中堅企業は7.7％、中小企業は4.6％それぞれ増加した。

輸入額上位10企業の全体に占める割合は29.3％で1.3ポイント下落。上位100企業も55.6％で1.1ポイント下がった。

25年10～12月期の輸出額は、前年同期比8.4％増の1898億ドルで、四半期ベースでも過去最高となった。輸出額は3四半期連続で増加している。

この期間も半導体が全体をけん引し、半導体を含むIT部品の輸出増加率は統計開始以来最大となる33.0％を記録。半導体単独では36.0％の大幅増となった。

10～12月期の輸入額は1.4％増の1621億ドルだった。