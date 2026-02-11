韓国地裁　旧統一教会総裁の勾留執行停止決定＝21日まで

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は11日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏に金品を提供したなどとして逮捕・起訴された世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁について勾留の執行停止を決定した。執行停止の期間は21日午後2時まで。

韓氏側は4日、健康悪化を理由に執行停止を申し立てていた。

勾留の執行停止は、本人の病気や出産、家族の葬儀など緊急性が認められる場合に一時的に釈放する制度で、保釈とは異なり保証金を納付する必要はない。

同地裁は執行停止期間中の韓氏の住居を病院に制限し、弁護士、病院の医療人、介助者以外の人との接触を禁じた。

韓氏の勾留の執行停止は眼科の手術を受けた昨年11月に続き2回目。

韓氏は昨年9月に逮捕され、翌10月に起訴された。教団の世界本部長を務めた元幹部（逮捕・起訴済み）と共謀し、2022年1月に尹氏の側近の1人で最大野党「国民の力」の重鎮、権性東（クォン・ソンドン）国会議員（逮捕・起訴済み）に政治資金1億ウォン（約1060万円）を渡して教団への支援を求めた政治資金法違反の罪のほか、同年4～7月に高級ブランドバッグなどを呪術師のチョン・ソンベ被告（逮捕・起訴済み）を通じて金氏に贈り、教団の事業で便宜を図るよう要請した請託禁止法違反の罪、同年10月に自身の海外賭博疑惑に関する警察の捜査に備え元幹部に証拠隠滅を指示した証拠隠滅教唆の罪などに問われている。