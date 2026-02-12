「李在明大統領は祖国党の与党合流に賛成」　共に民主党・姜得求議員の書き込みが「大統領の党務介入」論争に飛び火

韓国の進歩（革新）系与党「共に民主党」と同じく進歩系野党「祖国革新党」の、6・3地方選挙前の統合は白紙になったが、それでも両党は選挙連帯と選挙後の統合を推進することとした。これで、鄭清来（チョン・チョンレ）民主党代表が主導してきた合党問題はひとまず話がまとまった。だが今回の問題は、次期党権を巡る親明（李在明〈イ・ジェミョン〉大統領に近い）・親清（鄭清来代表に近い）間の争いへと発展しそうで、与党内の対立の火種は容易には消えないものとみられる。特に、親明系の最高委員がネットに「大統領の立場は統合賛成」と書き込んで消したことに伴って、青瓦台（韓国大統領府）の党務介入論争も引き起こされた。

【写真】「深刻な党務介入」との批判を招いた共に民主・姜得求議員の投稿

民主党の鄭清来代表は11日、党の会議で「われわれの中の小異を越えて、ひたすら地方選挙勝利のために、大同を基に総団結したい」と語った。民主党指導部は「がんばります」と頭を下げた。民主・祖国革新両党の統合に反対してきた李彦周（イ・オンジュ）、姜得求（カン・ドクク）最高委員なども皆一緒に手を取り合った。李最高委員は「党代表の真心を疑わない」とし「議論は整理されただけに、党指導部は和合した姿で党を安定的に率いることに力を合わせたい」と述べた。

祖国革新党の曺国（チョ・グク）代表は11日、韓国国会で開いた記者会見で、前日鄭代表が提案した「連帯および統合のための推進準備委員会」の立ち上げについて「同意する」と発言した。「鄭代表が表明した謝罪も受け入れる」とした。曺代表は、地方選挙と共に行われる国会議員再・補欠選挙への出馬の可能性が浮上している。現在、再・補欠選挙が行われる地域は仁川桂陽・京畿平沢・全北群山など4カ所が確定しており、曺代表が出る場合には民主党が候補を出さないという案などが検討されても、民主党内の反発は小さくないとみられる。加えて、祖国革新党が一部の広域自治体トップのポストまで要求したら、両党の合意は容易ではないだろう―という見方もある。

こうした中、民主党の内紛は、親明系の姜得求最高委員が前日フェイスブックに載せた一文によって「李在明大統領の党務介入論争」へと発展した。姜最高委員は、洪翼杓（ホン・イクピョ）青瓦台政務首席と会ったことを公表しつつ「地方選挙後に合党して全党大会は統合全党大会として行ったらどうかというのが大統領の望みだという」と書き込んだ。さらに「合党に関する立場を発表するなら、すぐに合党に関する受任機構を準備したらよいという大統領の立場まで伝達された」「こういう内容が今週発表されるとしたら、青瓦台としては来週、統合と連動したイベントまで計画しているという」とも記した。この書き込みはわずか2分ほどで削除された。