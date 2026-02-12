李大統領と与野党代表の昼食会　最大野党代表の欠席で中止＝大統領府「非常に残念」

【ソウル聯合ニュース】12日に開かれる予定だった韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と革新系与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、保守系最大野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表による昼食会が中止となった。青瓦台（大統領府）の洪翼杓（ホン・イクピョ）政務首席秘書官は同日午前に記者会見を開き、張氏から急きょ、欠席の連絡があったと明らかにした。

洪氏は「今回の会合は国政の懸案に関する意思疎通と協治（協力政治）のための場だった」として、「深く残念に思う」と述べた。

洪氏によると、張氏は昼食会に出席しない理由について、国会法制司法委員会の状況を挙げたという。張氏は昼食会の約1時間前に記者団に対し、昼食会を欠席する意向を明らかにし、同委員会で前日、大法院（最高裁）の判決について憲法裁判所に違憲判断を求める「憲法訴願」を認める内容の憲法裁判所法改正案と、大法官（最高裁判事）を増員する内容の裁判所組織法改正案が与党「共に民主党」の主導で可決されたことに言及していた。洪氏は「青瓦台としては国会の状況に結びつけ、大統領との約束をキャンセルしたことを非常に残念に思う」と述べた。

与野党代表との会合を再び進めるかどうかに関しては、「原則的に対話の扉は常に開かれている」と述べた。