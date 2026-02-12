韓国　きょうのニュース（2月12日）

◇前行政相に懲役7年 戒厳時に報道機関の断水指示し「内乱に加担」

韓国のソウル中央地裁は12日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による2024年12月の「非常戒厳」宣言の際に、報道機関の電気・水道を止めるよう消防庁に指示したとして内乱重要任務従事罪などに問われた前行政安全部長官の李祥敏（イ・サンミン）被告の判決公判を開き、懲役7年（求刑・懲役15年）を言い渡した。地裁は「尹前大統領と被告の内乱行為は民主主義の核心的な価値を傷つけた。目的達成の有無とは関係なく厳重な処罰が不可避だ」として、「消防庁に報道機関の断電・断水を指示し、内乱に加担したため、罪は軽くない」と説明した。

◇李大統領と与野党代表の昼食会 最大野党代表の欠席で中止に

12日に開かれる予定だった李在明（イ・ジェミョン）大統領と革新系与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、保守系最大野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表による昼食会が直前に中止となった。青瓦台（大統領府）の洪翼杓（ホン・イクピョ）政務首席秘書官は同日午前に記者会見を開き、張氏から急きょ、欠席の連絡があったと明らかにした。洪氏は「今回の会合は国政の懸案に関する意思疎通と協治（協力政治）のための場だった」として、「深く残念に思う」と述べた。

◇金正恩氏の娘ジュエ氏「後継に内定した段階」 韓国情報機関

韓国の情報機関、国家情報院（国情院）は12日に開かれた国会情報委員会の全体会議で、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の娘、ジュエ氏について、「後継者に内定した段階にあると判断している」と報告した。同委員会の与野党幹事が記者会見で明らかにした。与党の幹事によると、国情院は、ジュエ氏が軍創建記念日の行事や平壌の錦繍山太陽宮殿の参拝などを通じて存在感を高め続けていることに加え、一部の施策について意見を述べている状況も確認されていることから、そのように判断したと説明したという。

◇ニュージーンズ事務所元代表が勝訴 HYBEに27億円支払い命令

ガールズグループ、NewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所・ADOR（アドア）の元代表、ミン・ヒジン氏がADORの親会社である総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）を相手取り起こした株式売買代金請求訴訟で、ソウル中央地裁は12日、HYBEにプットオプション（事前に決められた価格で株式を売却する権利）代金を支給するよう命じた。ミン氏が株主間契約に基づき、プットオプションを行使した場合に受け取る金額は約255億ウォン（約27億円）に上る。ミン氏は2024年11月、HYBEとの株主間契約に基づき、自身が持つADOR株を定められた価格で買い取るよう要求した。これに対しHYBEはNewJeansを伴った独立画策などミン氏の重大な契約違反により株主間契約は無効であるため、株式を約束した価格で売る権利（プットオプション）も消滅したと主張していた。