北京の北朝鮮大使館　正恩氏と娘の写真を掲示板中央に掲載＝後継者とアピールか

【北京聯合ニュース】韓国の情報機関、国家情報院が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の娘ジュエ氏について、金正恩氏の「後継者に内定した段階にあると判断している」と国会に報告するなか、中国・北京の北朝鮮大使館が父娘の2ショット写真を正門にある掲示板の最も目立つ中央に掲載していることが13日までに分かった。

聯合ニュースが確認したところ、掲示板には中央上部に1枚、両脇に12枚ずつ計25枚が張られている。

中央の写真は昨年の大みそかから今年元日にかけて平壌のメーデースタジアムで開かれた大規模な年越しイベントで２人が並んで観衆にあいさつしているものだ。

在中国北朝鮮大使館はこれまで、掲示板の中央に金正恩氏が１人で映っている写真か中国の習近平国家主席との写真を掲載してきた。金正恩氏と娘の写真がここに張られるのは初めてのことだ。

同大使館がいつ写真を現在のものに替えたのかは分かっていない。

ただ脇を固める写真のなかに、昨年12月に金正恩氏が軍需工場を視察した際のものが含まれていることから比較的最近に替えたとみられる。大使館は年に2～3回、掲示板の写真を替えてきた。

中国内の北朝鮮の公式的なイメージを反映する空間ということを踏まえると、その意味合いは小さくない。

過去には金正恩氏の父、金正日（キム・ジョンイル）総書記と習主席の父、習仲勲元副首相の写真が張られ、両国の世代を超えた友好を強調した。金正恩氏と習近平氏が明るく笑う写真は中朝の親善を人々に印象付ける役割を果たした。

そんな場所に父娘の2ショット写真が張られた。ジュエ氏については公式な肩書や地位が明らかになっておらず、掲示板の写真説明には名前も記されていない。

韓国政府系シンクタンク、統一研究院にある北朝鮮研究室のファン・テヨン副研究委員は、北京の北朝鮮大使館の掲示板は対外宣伝という性格が強いと説明したうえで、掲示板のメイン写真を替えたことは対内外的に４代世襲の可能性を少しずつ織り込ませる意図があると解釈することも可能だと述べた。