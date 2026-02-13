与党の元代表に逆転無罪　一審の実刑破棄＝ソウル高裁

【ソウル聯合ニュース】韓国の与党「共に民主党」が野党だった2021年の党代表選に絡み、違法な金銭授受に関与したなどとして収賄罪や政党法・政治資金法違反の罪で起訴された同党元代表の宋永吉（ソン・ヨンギル）氏の控訴審判決公判で、ソウル高裁は8日、一部を有罪として懲役2年の実刑を言い渡した一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

高裁は、捜査の端緒であり核心的な証拠となった携帯電話の録音データについて、一審と同様に証拠能力を認めず、政党法違反の罪を無罪と判断した。

検察は、代表選が行われる党大会を控えた21年3～4月に総額6650万ウォン（約705万円）の入った封筒が同党の国会議員や地域本部長らにばらまかれ、宋氏がこれに関与したとして、当時の党事務副総長の携帯電話の録音ファイルを提出していた。

また20年1月から21年12月にかけて同党の外郭団体を通じて総額8億6300万ウォンの政治資金を違法に受け取った罪については、押収物の証拠能力を認め有罪とした一審に対し、二審は違法に収集された証拠と判断し、無罪とした。

検察が現金ばらまき事件の令状で確保した証拠を、関連の低い別の事件の容疑を立証するために流用したとみなした。