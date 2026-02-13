韓国　きょうのニュース（2月13日）

◇17歳のチェ・ガオンがスノボ女子ＨＰで金 スキー種目で韓国史上初 チェ・ガオン（17）が13日（日本時間）、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で金メダルを獲得した。韓国選手が冬季五輪のスキー種目で金メダルに輝いたのは史上初。1、2回目の演技で転倒したが、最後の3回目に完璧な演技を披露し、2018年平昌冬季五輪、22年北京冬季五輪を連覇したクロエ・キム（米国）を抑え、逆転優勝を飾った。

◇与党の元代表に逆転無罪 一審の実刑破棄＝ソウル高裁

与党「共に民主党」が野党だった2021年の党代表選に絡み、違法な金銭授受に関与したなどとして収賄罪や政党法・政治資金法違反の罪で起訴された同党元代表の宋永吉（ソン・ヨンギル）氏の控訴審判決公判で、ソウル高裁は一部を有罪として懲役2年の実刑を言い渡した一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

◇李大統領支持率 5ポイント上昇の63％＝与党44％・最大野党22％

世論調査会社の韓国ギャラップが発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は63％で、前週の調査に比べ5ポイント上昇した。「うまくできていない」と回答した人は26％で、3ポイント下落した。

◇無人機侵入 金与正氏の再発防止要求に「対策講じ直ちに実施」

統一部は北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長が韓国無人機の北朝鮮侵入に対し再発防止を求めたことについて「同様の事例が発生しないよう再発防止策を講じ、直ちに実施する」との方針を示した。