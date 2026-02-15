韓国主要企業の雇用　昨年は減少＝オリーブヤングは最多増

【ソウル聯合ニュース】韓国企業情報サイトのCEOスコアは1５日までに、国内売上高上位500企業のうち、分割や合併などがあった企業を除く476社を対象に行った雇用状況調査の結果を公表した。上位500企業の昨年12月時点の雇用者数は162万5526人で前年同期比で6729人（0.4％）減少した。

調査対象のうち、雇用が増えた企業は222社（46.6％）で、このうち74.3％（165社）は増加幅が100人未満にとどまった。一方、雇用が減少した企業は249社（52.3%）に上った。

企業別で雇用を最も増やしたのは、ヘルスアンドビューティーストア「オリーブヤング」やコスメブランドなどを展開するCJオリーブヤングで、2518人（21.1％）増加した。同社は韓国製化粧品の人気に後押しされ、自社ブランドの需要増や店舗網の拡大により、現場スタッフを大幅に増員した。

次いで増加幅が大きかったのは半導体大手SKハイニックスで、2188人（6.9％）増加した。同社は半導体景気の回復と需要増を受け、新規設備投資に向けた研究開発（R&D）および製造要員を大幅に増やした。

このほか、韓国鉄道公社（1942人、8.3％増）、施設管理などの業務を請け負う総合アウトソーシング大手の三具INC（1266人、10.5％増）、通販大手クーパン（1096人、9.8％増）を合わせた計5社が雇用を1000人以上増やした。

一方、1000人以上雇用を減らした企業は、LG電子（1687人、4.7％減）、イーマート（1340人、5.7％減）、ホームプラス（1340人、6.9％減）、LGディスプレー（1247人、4.9％減）、ロッテショッピング（1170人、6.1％減）、現代自動車（1073人、1.5％減）などだった。

主要10企業グループでは、SK（773人、1.1％増）、ハンファ（370人、1.1％増）、韓進（128人、0.6％増）の3グループを除き、いずれも雇用が減少した。

LG（5341人、4.1％減）、ロッテ（3637人、6.5％減）、現代自動車（1880人、1.1％減）、サムスン（1100人、0.4％減）、ポスコ（963人、3.2％減）、GS（564人、3.3％減）などで雇用が減少した。