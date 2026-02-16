今日の歴史（2月16日）

1927年：朝鮮半島で初となるラジオ放送を京城放送局がスタート

1945年：日本に留学していた尹東柱（ユン・ドンジュ）が福岡で獄死 ※韓国で国民的な人気を誇る詩人・尹東柱は1942年に日本に渡り、立教大や同志社大で学んだ。ハングルで詩をつくったとして同志社大在学中に治安維持法違反の疑いで逮捕され、44年に懲役2年の刑が確定。福岡刑務所で獄死した

1950年：李承晩（イ・スンマン）大統領がマッカーサー元帥の招きで訪日

1958年：釜山発ソウル行きの大韓国民航空社（大韓航空の前身）旅客機が北朝鮮によりハイジャック

1971年：韓国科学院（KAIS）設立

1996年：憲法裁判所が光州民主化運動などに関する特別法を合憲と判断

2004年：国会がチリとの自由貿易協定（FTA）批准同意案を可決

2009年：韓国人初のカトリック枢機卿、金寿煥（キム・スファン）氏が死去（20日にローマ法王名で葬儀）

2010年：バンクーバー冬季五輪のスピードスケート女子500メートルで李相花（イ・サンファ）が韓国女子スピードスケート史上初の金メダル獲得

2018年：平昌冬季五輪のスケルトン男子で尹誠彬（ユン・ソンビン）が韓国勢初となる五輪そり競技（スケルトン、ボブスレー、リュージュ）での金メダル獲得