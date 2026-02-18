［韓流］BTSのJ－HOPE　誕生日迎え病院などに寄付

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）のJ－HOPE（ジェイホープ）さんが自身の誕生日である2月18日に合わせ、ソウル峨山病院に2億ウォン（約2100万円）を寄付した。同病院が18日、発表した。

J－HOPEさんは昨年の誕生日にも同額を寄付した。2022年に寄付した1億ウォンを加えると、ソウル峨山病院への寄付額は計5億ウォンに上る。

寄付金は小児・青少年患者の診療施設や医療環境の改善、重症患者の在宅医療、心理療法プログラムの運営などに使われる予定だ。

J－HOPEさんは「いつも応援してくれるARMY（BTSのファン）に恩返ししたいという気持ちで寄付を続けています。昨年に続き、今年の誕生日にも有意義な分かち合いを実践できたことに感謝します」とし、「子どもたちが病を乗り越え、明るい夢を見られるように心から願っています」とコメントした。

一方、児童福祉に取り組む「緑の傘子ども財団」もこの日、J－HOPEさんが1億ウォンを寄付したと発表した。

寄付金はJ－HOPEさんの母校である国際高校など、出身地・光州の高校の生徒たちに奨学金として支給される予定だ。

これにより、J－HOPEさんは同財団に10億ウォン以上を寄付した支援者の集まり「グリーンノーブル・トリニティークラブ」の14人目のメンバーとなった。

J－HOPEさんは18年から同財団を通じ、闘病中の子どもたちの治療費の援助や新型コロナウイルスの影響で困窮している家庭の子どもたちの支援などを続けている。